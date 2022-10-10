Джакарта, , 13:42 — REGNUM Региональное агентство по борьбе со стихийными бедствиями в Индонезии зафиксировало, что 68 районов Джакарты затоплены, сообщает CNN Indonesia.

Стихийное бедствие в Индонезии (сс) U.S. Embassy, Jakarta

В агентстве заявили о пяти затопленных зданиях на уровне от 40 до 200 см. В Пенгаденган есть затопленный водоем высотой от 100 до 190 см. В Раваджати затоплены целых пять домов на уровне от 110 до 160 см.

В результате наводнения 75 человек вынуждены оставаться в мечети Даарур Рахман и 30 человек в мечети Аль-Ислах.

Как сообщало ИА REGNUM, в агентстве метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии заявили, что активность локального разлома стала причиной землетрясения магнитудой 4,3 в восточной части моря Серам, Малуку.

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