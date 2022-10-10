Таллин, 10 октября, 2022, 13:40 — ИА Регнум.

Наручники

В четверг, 6 октября, из России был экстрадирован гражданин Эстонии Павел Тарасов. Об этом сообщил портал новостей гостелерадиовещания Эстонии ERR.

По словам представителей МВД России, Тарасов был объявлен в международный розыск по каналам Интерпола по обвинению в незаконном обороте наркотиков в крупном размере.

Согласно предоставленной эстонской стороной информации, фигурант вместе с соучастниками ввозил на территорию Эстонии наркотическое вещество для последующей продажи. По примерным оценкам, в эстонию этой преступной группой были доставлены наркотики на общую сумму не менее 150 000 евро.

Тарасов в мае 2022 года года был задержан на в Москве. Это первая подобная экстрадиция в 2022 году, отметила эстонская сторона.