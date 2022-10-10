Йошкар-Ола, , 13:40 — REGNUM В военную часть в Ульяновской области, где проходят боевое слаживание мобилизованные жители Марий Эл, прибыл гуманитарный груз с дополнительным снаряжением. Также военнослужащих посетил глава республики Юрий Зайцев, сообщает пресс-служба правительства региона.

Мобилизованные жители Марий Эл пресс-служба правительства Марий Эл

Все вещи в составе груза были собраны, исходя из опыта тех бойцов, которые уже участвовали в специальной военной операции, из сообщений, которые поступают сейчас.

«Там нижнее белье, термобелье, утепленные резиновые сапоги, потому что сейчас там без них не обойтись — берцы промокают. Кроме того, там носки, бритвенные принадлежности, каждому хватит. Там аптечки. Может быть они неудобные, большие, но там есть все основное и необходимое», — сказал мобилизованным глава региона. Он добавил, что хочет лично узнать от призванных о насущных проблемах.

В сборе гуманитарного груза участвовали многие руководители предприятий, фермеры, неравнодушные граждане, стараясь учитывать все: от вещей, медикаментов и спальных мешков до бензиновых генераторов, тепловых пушек и инструментов.

Зайцев заверил, что после отправления в зону боевых действий помощь будет продолжать оказываться, в том числе с поставками раций, бронежилетов, тепловизоров, квадрокоптеров, биноклей и всего остального, что потребуется. Взаимодействовать планируется через командиров воинских частей.

Глава республики подчеркнул, что семьям мобилизованных будут оказываться все существующие меры поддержки, в случае необходимости — финансовая помощь.

«Спасибо за то, что вы стоите здесь, пришли отдать долг Родине», — горячо поблагодарил мобилизованных глава Марий Эл.

Как сообщало ИА REGNUM, в Марий Эл до настоящего момента принято 1567 заявлений на получение единовременной выплаты в размере 50 тыс. рублей семьям мобилизованных граждан. Для детей участников специальной военной операции будет организован отдых на базе социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Журавушка».