Уфа, , 13:41 — REGNUM Орден Мужества летчикам, которые в 1996 году спасли от гибели пассажиров самолета Ту-134, вручил глава Башкирии Радий Хабиров. Об этом 10 октября он сообщил в своем телеграм-канале.

Самолет Ту-134 во время репетиции парада Победы, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне Дарья Драй © ИА REGNUM

«Командир экипажа Владимир Анатольевич Былда, которого, к сожалению, уже нет с нами, вместе со вторым пилотом Константином Васильевичем Бузановым, штурманом Салаватом Сафиевичем Хабировым, бортмехаником Петром Никитичем Филиповым совершили настоящий подвиг. Самолет, вылетавший из Анапы в Уфу, столкнулся со стаей птиц. Один из двух двигателей вышел из строя. Экипажу удалось аварийно посадить воздушное судно и избежать катастрофы. Никто не пострадал», — напомнил глава региона.

Он сообщил, что указ о награждении летчиков орденом Мужества подписал президент России Владимир Путин.

«Благодарю президента за поддержку нашего обращения», — заявил Хабиров

Он сообщил, что гордится земляками-героями.

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