Рязанские следователи обнаружили останки пропавшей год назад женщины
Москва, 10 октября, 2022, 13:38 — ИА Регнум. Обнаружены останки жительницы Рязани, пропавшей в июле 2021 года, заявили 10 октября в пресс-службе Следственного комитета РФ.
Sledcom.ru
Следственный комитет
В рамках расследования уголовного дела следователи обнаружили останки женщины в Рязанской области. Экспертиза установила, что они принадлежат пропавшей без вести Елене Л.
Как сообщало ИА REGNUM, 26-летняя женщина в июле 2021 года вышла из своей квартиры и больше её никто не видел. Расследованием уголовного дела занимался СКР.