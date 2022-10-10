Москва, 10 октября, 2022, 13:38 — ИА Регнум. Обнаружены останки жительницы Рязани, пропавшей в июле 2021 года, заявили 10 октября в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Sledcom.ru Следственный комитет

В рамках расследования уголовного дела следователи обнаружили останки женщины в Рязанской области. Экспертиза установила, что они принадлежат пропавшей без вести Елене Л.

Как сообщало ИА REGNUM, 26-летняя женщина в июле 2021 года вышла из своей квартиры и больше её никто не видел. Расследованием уголовного дела занимался СКР.