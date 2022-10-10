Махачкала, , 13:38 — REGNUM Дагестан увез домой с XXIV Всероссийской агропромышленной выставки «Золотая осень» 23 медали и гран-при за вклад в организацию выставки. В копилке наград дагестанской делегации 16 золотых медалей, три серебряные и четыре бронзовые, сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона.

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Среди золотых медалистов — Дагестанский государственный аграрный университет, получивший награду за разработанную технологию импортозамещения сыра. Сразу шесть золотых медалей получила университетская сыроварня «Мишель», представившая на выставке твердые, полутвердые и мягкие сыры. Три золотые медали получила Дербентская винодельческая компания за свои шампанские вина.

Также среди золотых медалистов ООО «Курбансервис», представившее колбасную продукцию, СПК «Восток-2», агрофирмы «Чох» и «Согратль», ООО «Курбансервис» за достижения в племенном животноводстве.

Серебряные медали привезли с выставки животноводческие хозяйства АО «Дарада-Мурада», ООО «Вымпел-1» и ПК «Мурад». С бронзой вернулось из Подмосковья КФХ «Архар».

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