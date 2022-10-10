Сургут, Югра, 10 октября, 2022, 13:36 — ИА Регнум. В Сургуте (ХМАО) владельца магазина обокрали подчинённые на 19 млн рублей. Все они осуждены, сообщает пресс-служба прокуратуры.

Цитата хф Приключения Буратино, реж. Леонид Нечаев, СССР, 1975г Лиса Алиса и кот Базилио

Установлено, что за период 2010–2015 годы бухгалтер автомобильного магазина вместе с подельником используя фиктивные товарные накладные, получали на складе магазина товары без фактической оплаты. После реализации украденного, деньги делились между соучастниками.

Бухгалтер и её подельник осуждены по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере»). Женщину суд приговорил к четырём годам лишения свободы, её соучастника — к шести годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Также суд удовлетворил гражданский иск потерпевшего о взыскании с осуждённых солидарно суммы причиненного ущерба.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бывшего директора МУП «Комбинат питания города Иркутска», его супругу и знакомого осудили за мошенничество на сумму 59 млн рублей.