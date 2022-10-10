Сеул, , 13:37 — REGNUM Цены на бензин в Южной Корее продолжают падать на протяжении четырёх недель подряд. Об этом сообщает KBS со ссылкой на сервис Opinet Корейской национальной нефтяной компании.

Бензин Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, в первую неделю октября стоимость бензина в стране сократилась на 30,9 воны (~$0,022), до 1674 вон (~$1,17) за литр.

Стоимость дизельного топлива также упала на 18,6 вон (~$0,013), до 1817,8 воны (~$1,27) за литр.

Между тем мировые цены на нефть резко возросли после решения ОПЕК+ сократить добычу нефти на фоне обесценивания доллара США.

Эксперты отмечают, что цены на рынке Южной Кореи продолжат падать ещё некоторое время, поскольку обычно требуется около двух-трех недель, чтобы мировые цены отразились на внутреннем рынке.