10 октября 2022 | Время чтения 2 мин

В телеграм-каналах подписчики с воодушевлением прокомментировали нанесённые высокоточные удары по Киеву. В большинстве своём люди поддержали активные действия военнослужащих и пожелали им скорейшего возвращения домой с победой.

Алексей Иванов, , 19:49 — REGNUM Под новостями в соцсетях о ракетных ударах по территории бывш. УССР пользователи оставляют многочисленные комментарии в поддержку специальной операции в защиту Донбасса, президента Владимира Путина, военнослужащих и их активных действий, которые начались 10 октября. Подписчики телеграм-каналов считают, что удар по объектам в Киеве это ответ России на все предыдущие действия террористов.

ООН поддерживает терроризм на территории бывшей УССР Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«За наших мальчиков», — написала Пчела Галина.

«Ну вот и ответочка полетела», — написал пользователь профилактика.

«От крейсера «Москва» тоже привет», — прокомментировала Лина.

«Привет вам из Донбасса», — оставил сообщение Олег.

«За Луганск, за Донбасс, за Купянск», — написал 21 924.

«Бумеранг не долго ждал, за Керчь», — прокомментировал Nicole Kidman.

«За детей, людей Донбасса, Мариуполя, Купянска», — оставила сообщение Натали Исакова.

«Неужели», — удивился 555.

«Ответочка за мост подъехала», — считает К.

«Наконец-то!» — написала Юлия.

«Молодцы», — кратко написал Константин.

«Как бальзам на сердце! Наконец-то!» — написала Юлия.

«За Крымский мост, теперь с этим живите», — написала 42 057 Елена.

И таких кратких комментариев в Сети множество. Пользователи сошлись во мнении, что жители России ждали таких активных действий от вооруженных сил давно — с начала военной операции в защиту Донбасса.

«Проснулись наши, дошло, что по другому они не понимают», — написала Анна Колбасенко.

Пуск ракеты «Калибр» Пресс-служба Минобороны России

«Зеля ушел новые марки делать и для обложек журнала позировать, в то время как ему прилетают приветы», — прокомментировал пользователь К.

«Шутки с бандер. режимом закончены», — добавил он.

«Нужно нам марку с взрывами Киева показать по всем укропским каналам, пусть повеселятся!!!» — написала Белка.

«Праздник был на неделе у хохлов, что мост взорвали, народные гуляния!!! Ну получите праздничный салют!» — прокомментировал сообщение о нанесении ракетных ударов по Киеву в телеграм-канале С. О. С. пользователь Андрей.

«Львов — рассадник бендеровщины и полятчины — не жалеть! Оставить руины», — считает подписчик.

«Улыбаемся и фоткаемся! Хохломрази!» — написала пользователь Белка под новостью об остановке метро в Киеве.

«Люди в растерянности, но почти девять лет беспечно жили и не думали о людях Донбасса, о разрушенных там домах, о смертях детей. Им надо показать расправу их главарей над мирными жителями Купянска. Может, поймут, где живут», — предложила Larissa Mitrofanova.

«Уже хватит их жалеть, они не жалели никого, а мы что, терпилы, долбить надо по максимуму», — считает Дмитрий.

Пользователи высказали слова поддержки военнослужащим России и пожелали им скорейшего возвращения домой с победой.

«Работайте братья!» — написала Натали Исакова.

«Давайте, ребята! Работайте! Мы с вами», — оставила сообщение Елена.

«Отлично, вперёд к победе!!!» — прокомментировала Татьяна.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 10 октября был нанесён массированный удар высокоточным оружием по объектам инфраструктуры на находящейся под контролем киевского нацистского режима территории б. УССР. Об этом 10 октября заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания Совета безопасности РФ.