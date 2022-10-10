Таллин, , 13:34 — REGNUM

Теннис

Первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт в новом рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) занимает третью строчку, уступая лишь первой ракетке Иге Швентек из Польши и второй ракетке Онс Жабер из Туниса. Об этом сообщил Теннисный союз Эстонии.

Вторая ракетка страны Кайа Канепи опустилась с 32-го на 33-е место. Третья ракетка Эстонии Елена Малыгина откатилась с 394-го на 396-е место.

Отмечается, что впечатляющий рывок в рейтинге удался чешке Барборе Крейчиковой, которая поднялась с 23-го на 14-е место. Такого успеха она добилась благодаря тому, что в финале турнира в Остраве (Чехия) обыграла Швентек — 5:7, 7:6 (7:4), 6:3.

В октябре 2021 года этот турнир выиграла Анетт Контавейт. По итогам 2021 года Контавейт занимала в рейтинге WTA 7-е место. В течение 2022 года она занимала первую строчку среди сильнейших теннисисток мира. В 2021–2022 году ее взлет прошел под наблюдением российского тренера Дмитрия Турсунова, с которым она рассталась летом 2022 года.