Киев, , 13:34 — REGNUM Жители Киева выстраиваются в очереди за бензином. Продолжающиеся удары по столице киевского режима вызвали небывалый ажиотаж на автозаправочных станциях. Об этом 10 октября сообщают очевидцы.

АЗС Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Видеозаписи, на которых запечатлены выстроившихся в ожидании своей очереди вереницы машин, публикует ряд телеграм-каналов.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 10 октября по всей территории бывш. УССР прозвучали взрывы. Как заявил Владимир Зеленский, удары наносятся по критической инфраструктуре городов. Несколько прилётов зафиксировали в Киеве. Один из взрывов превратил в руины территорию парка Шевченко. Ранее мэр Киева Виталий Кличко подтвердил серию ударов по столице киевского режима.

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Энергетическая компания киевского террористического режима предупредила, что в результате взрывов на находящейся под контролем Киева территории б. УССР возможны отключения электроэнергии.

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