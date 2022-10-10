Киев, 10 октября, 2022, 13:34 — ИА Регнум. Жители Киева выстраиваются в очереди за бензином. Продолжающиеся удары по столице киевского режима вызвали небывалый ажиотаж на автозаправочных станциях. Об этом 10 октября сообщают очевидцы.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM АЗС

Видеозаписи, на которых запечатлены выстроившихся в ожидании своей очереди вереницы машин, публикует ряд телеграм-каналов.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 10 октября по всей территории бывш. УССР прозвучали взрывы. Как заявил Владимир Зеленский, удары наносятся по критической инфраструктуре городов. Несколько прилётов зафиксировали в Киеве. Один из взрывов превратил в руины территорию парка Шевченко. Ранее мэр Киева Виталий Кличко подтвердил серию ударов по столице киевского режима.

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Энергетическая компания киевского террористического режима предупредила, что в результате взрывов на находящейся под контролем Киева территории б. УССР возможны отключения электроэнергии.

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