Пекин, , 13:34 — REGNUM Новое исследование предполагает, что спутник Сатурна Энцелад имеет больше шансов на обитаемость, поскольку его океан может быть богат растворенным фосфором, важным элементом для жизни, ранее не обнаруженным на этом объекте Солнечной системы, сообщает 9 октября агентство Синьхуа.

Энцелад photojournal.jpl.nasa.gov

Энцелад, второй спутник, обнаруженный вокруг Сатурна, имеет толстый ледяной панцирь и подледный океан, образующий шлейф, где ученые обнаружили пять основных элементов жизни: углерод, водород, азот, кислород и серу. Однако важнейший элемент фосфор до сих пор не был найден. Из-за отсутствия фосфора, который является незаменимым компонентом костей, клеточных мембран и ДНК у людей и животных, Энцелад когда-то считался международным научным сообществом непригодным для жизни.

Однако группа международных исследователей, возглавляемая китайскими учеными, опровергла предыдущие выводы, заявив, что обнаружила фосфор в форме фосфатов в океане этого спутника. В ходе исследования исследователи создали модель взаимодействия морской воды и горных пород для имитации геохимии скалистого океанского дна Энцелада.

«Было обнаружено, что океанская вода на спутнике сильнощелочная (очень соленая) и лишена кислорода, подобно газированной воде, которую люди пьют на Земле», — сказал ведущий исследователь Хао Джихуа из Университета науки и техники Китая.

В такой «газированной» среде потребовалось бы около 100 000 лет, чтобы фосфор растворился из горных пород Энцелада в океане. Хао отметил, что океан жидкой воды, возможно, существовал на Энцеладе более 100 млн лет. Учитывая эту потенциально долгую историю, можно ожидать, что горные породы спутника будут выделять значительное количество фосфора в океан.

Исследование было опубликовано в рецензируемом американском журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. Хотя фосфор еще не был явно обнаружен, по мнению исследователей, это исследование дает научную основу для будущего изучения потенциальной жизни на спутнике Сатурна Энцеладе.