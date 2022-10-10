Рыбинск, Ярославская область, 10 октября, 2022, 13:33 — ИА Регнум. Первых мобилизованных рыбинцев отправили в Ярославль, где они будут проходить обучение в течение полутора месяцев. Об этом социальных сетях рассказал глава Рыбинска Дмитрий Рудаков.

Дмитрий Рудаков Мобилизация в Рыбинске

Мобилизованных разместят в центре подготовки на базе зенитно-ракетного училища.

«Условия пребывания достойные, мы держим это на контроле. Проводили наших ребят торжественно, дополнительно дали с собой тёплые вещи», — отметил Дмитрий Рудаков.

Проходя обучение, рыбинцы смогут общаться с близкими и будут обеспечены всем необходимым.