Стокгольм, 10 октября, 2022, 15:34 — ИА Регнум. В зоне утечки «Северного потока» завершилась экспедиция учёных Гётеборгского университета Швеции. Исследователи обнаружили, что вблизи места утечки уровни метана были примерно в тысячу раз выше нормы. Об этом сообщает пресс-служба Гётеборгского университета.

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Исследовательское судно «Скагерак» провело пять дней в открытом море, где учёные проводили исследования в зоне утечки «Северного потока».

«Всё прошло невероятно хорошо, учитывая короткое время подготовки. Менее чем за 48 часов мы собрали на борт необходимых исследователей и оборудование», — сказала морской химик Гётеборгского университета Катарина Абрахамссон.

Утечка метана была обнаружена 26 сентября, и с тех пор метан продолжает просачиваться в воду. По словам Абрахамссон, исследователям было важно быстро добраться до этого района, чтобы измерить последствия этого крупного выброса и собрать важные данные. В течение 54 часов экспедиция взяла 100−200 проб воды.

«Для того, чтобы составить карту распространения метана в воде, у нас было 20 различных точек измерения с интервалом примерно в 9−18 километров. Нам также помогали исследователи с оборудованием из Института Альфреда Вегенера в Германии. У них есть знания, чтобы отделить трубопроводный метан от того, что происходит естественным путем <…> В пробах воды мы могли видеть, что уровни метана были в 1000 раз выше нормы. Кроме того, схема распределения метана в результате утечки была сложной и трудно объяснимой. Причиной этого могло быть то, что мы не могли измерить весь сброс, поскольку судну было разрешено заходить только в шведские воды. У нас просто не было времени запрашивать разрешение у Дании», — рассказала Катарин Абрахамссон.

Она также добавила, что сейчас осень и скоро наступит низкий сезон для фитопланктона и зоопланктона, что может повлиять на пищевую цепочку.

Напомним, что 26 сентября произошли утечки газа на «Северных потоках». В Германии, Дании и Швеции не исключили, что совершена диверсия. Оператор «Северного потока — 1» Nord Stream AG заявил о беспрецедентных повреждениях, сроки ремонта не поддаются оценке. В Кремле ЧП назвали «беспрецедентной диверсией, по сути — актом международного терроризма».

Как сообщало ИА REGNUM, взрывы в трубопроводах «Северного потока» привели к образованию облака метана над Норвегией и Швецией. Содержимое двух трубопроводов на 96% состояло из опасного газа. Метан поднимается на поверхность в виде белых пузырьков.

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