Москва, 10 октября, 2022, 13:31 — ИА Регнум. Никаких конкретных предложений по поводу проведения на территории Турции переговоров с США, Великобританией и Францией не получала Россия. Об этом 10 октября заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Нет, не получали. Никакой конкретики на этот счёт нет в настоящий момент», — сказал представитель Кремля в ответ на соответствующий вопрос.

При этом Песков уточнил, что перед обсуждением возможности проведения такой встречи необходимо «понять целеполагание такой встречи, понять, для чего, с кем и что могло бы быть результатом такой встречи», и только после этого принимать какие-либо решения в этом вопросе.

При этом он не исключил, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган могли бы обсудить такую возможность в ходе своей встречи в Анкаре.

«Вполне», — ответил Песков в ответ на вопрос о возможности проведения Птуины и Эрдоганом обсуждения такой темы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что у властей Австрии вряд ли есть право призывать к прекращению ударов по контролируемой Киевом части б. УССР, так как Вена не обвиняла нацистский киевский режим в ударах по инфраструктуре России.