София, , 13:30 — REGNUM Болгария не имеет отношения к произошедшему 8 октября теракту на Крымском мосту, поскольку на сегодняшний день не доказана «преступная составляющая роль» водителя болгарского грузовика в трагедии. Об этом 10 октября со ссылкой на заявление лидера победившей на парламентских выборах в Болгарии партии ГЕРБ Бойко Борисова сообщает софийская газета «Факты».

Теракт на Крымском мосту Цитата из видео: «Взрыв на Крымском мосту». 08.10.2022. Россия

По словам Борисова, сегодня болгарские спецслужбы проводят собственное расследование информации об инциденте в российском регионе.

«Сейчас необходимо дать ответ на вопрос, не откуда выехал автомобиль со взрывчаткой, а где опасный груз могли установить на фуру, — отметил, в частности, он. — Грузовик прошел через границы пяти стран, искать необходимо отнюдь не в Болгарии».

При этом Борисов подчеркнул, что в дальнейшем официальная София будет внимательно следить за работой своих российских коллег по соответствующему вопросу.

Напомним, в результате теракта на Крымском мосту 8 октября погибли три человека, серьезно пострадала транспортная развязка. Согласно предварительной информации, взрывное устройство было закреплено на грузовом автомобиле, имеющем болгарскую регистрацию.