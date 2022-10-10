Новосибирск, 10 октября, 2022, 13:30 — ИА Регнум. Решение о развертывании совместной региональной группировки войск Белоруссии и России — своевременное и верное. Такое мнение ИА REGNUM высказал независимый депутат горсовета Новосибирска, руководитель межрегиональной общественной организации защиты прав потребителей «Гражданский патруль» Ростислав Антонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко и Владимир Путин

«С каждым днём, с каждой неделей напряженность на границе Белоруссии и [территории бывш. УССР] возрастает. И в настоящий момент отмечаются уже отдельные провокации со стороны ВСУ. Поэтому усиление обороноспособности Белоруссии — это важное направление, — отметил Антонов. — Второй момент — это увеличение активности стран НАТО на западной границы Белоруссии. Это и усиление группировки на польском направлении, и проведение постоянных учений, и боевое слаживание. Есть угроза эскалации. На мой взгляд, в настоящий момент не стоит ожидать каких-то активных действий. Скорее речь идёт не о милитаризации Белоруссии, а о повышении обороноспособности и способности защитить территорию Союзного государства».

Ранее ИА REGNUM сообщило, что президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о развертывании совместной региональной группировки войск.

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