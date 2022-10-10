Тбилиси, , 13:29 — REGNUM В течение сентября в Грузию въехали 163 192 гражданина России. Об этом сообщает пресс-служба Национальной администрации туризма.

Россия и Грузия Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным ведомства, всего в прошлом месяце в страну въехали 636 235 иностранцев. Гостей из России было больше всего. На втором месте в этом списке Армения, из которой приехали 83 603 жителя, на третьем — Турция (81 790 гостей).

Отмечается, что в отчётном период количество посетивших Грузию иностранцев выросло на 157,5% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, и на 1090,8% по сравнению с сентябрем 2020 года. В сравнении с сентябрём допандемийного 2019 года иностранцев приехало больше на 30,6%.

Напомним, в Грузии ряд СМИ и оппозиционных партий заявляли, что в страну стало приезжать слишком много русских. Сообщалось, что их уже якобы до 10% от общего населения Грузии. Представители руководства республики опровергают данные заявления.

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