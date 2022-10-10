Воронеж, 10 октября 2022, 13:27 — REGNUM Военнослужащие, призванные в рамках частичной мобилизации из Воронежской и Белгородской областей, 10 октября отправляются к месту выполнения боевых задач. Об этом со ссылкой на губернатора Александра Гусева сообщили в официальном телеграм-канале правительства Воронежской области.
Проводы мобилизованных организованы из военной академии им. Жуковского и Гагарина. По словам губернатора, военнослужащие обеспечены всем необходимым обмундированием.
Как сообщало ИА REGNUM, в Белгородской области к работе с семьями мобилизованных граждан подключат министерства здравоохранения и экономического развития региона.