Воронеж, , 13:27 — REGNUM Военнослужащие, призванные в рамках частичной мобилизации из Воронежской и Белгородской областей, 10 октября отправляются к месту выполнения боевых задач. Об этом со ссылкой на губернатора Александра Гусева сообщили в официальном телеграм-канале правительства Воронежской области.

Частичная мобилизация в России Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Проводы мобилизованных организованы из военной академии им. Жуковского и Гагарина. По словам губернатора, военнослужащие обеспечены всем необходимым обмундированием.

«Все снабжены бронежилетами и касками, новым оружием и боекомплектами. Регион также закупил тёплую обувь, спальные мешки, питание. К семьям мобилизованных будет особое заботливое внимание властей», — подчеркнул Александр Гусев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Белгородской области к работе с семьями мобилизованных граждан подключат министерства здравоохранения и экономического развития региона.