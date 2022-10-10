Вашингтон, , 13:26 — REGNUM Слова президента США Джо Байдена об «Армагеддоне» носят безрассудный характер, заявил бывший государственный секретарь США Майкл Помпео в эфире телеканала Fox News.

Майкл Помпео NATO

Ранее, 6 октября, выступая конференции Демократической партии США в Нью-Йорке, Байден указал на то, что человечество столкнулось с угрозой «ядерного Армагеддона». По мнению Помпео, такое развитие событий свидетельствует о том, что нынешний американский президент не знает, как именно разрешить кризис на территории бывшей УССР.

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«Прежде всего, эти комментарии были безрассудными, и я думаю, что они — что еще более важно — демонстрируют, возможно, один из величайших внешнеполитических провалов последних десятилетий, а именно неспособность сдержать Владимира Путина так же, как [это делала] администрация Трампа четыре года», — подчеркнул Помпео.