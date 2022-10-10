Самара, 10 октября, 2022, 13:26 — ИА Регнум. В Самарской области семьям и детям участников спецоперации будет оказана помощь в любых социальных вопросах. Об этом 10 октября заявил глава региона Дмитрий Азаров, передает пресс-служба областного правительства.

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«Тем, кто сегодня проявляет мужество и патриотизм, для кого защита Родины — это дело чести, окажем все меры поддержки. Особое внимание — семьям, которые временно остаются без мужского плеча. Это плечо подставим мы. Особое отношение к женам, детям защитников, помощь в любых социальных вопросах, — сегодня наша первостепенная обязанность», — приводит пресс-служба слова Азарова.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области все мобилизованные получат по 50 тысяч рублей.

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