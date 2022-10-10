Брюссель, 10 октября, 2022, 13:22 — ИА Регнум. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель осудил атаки на контролируемую киевским режимом территорию б. УССР и пообещал последнему дополнительную помощь военного характера. Он написал об этом 10 октября на своей странице в одной из соцсетей.

Иван Шилов ИА REGNUM Жозеп Боррель

«Я осуждаю их (атаки на контролируемую Киевом территорию б. УССР — прим. ред.) самым решительным образом. Мы поддерживаем [киевский режим]», — написал он в своём сообщении.

Кроме того, Боррель пообещал боевикам нацистского киевского режима дополнительную поддержку со стороны Евросоюза.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее после нанесённых ударов по инфраструктуре находящихся под контролем Киева городов на территории б. УССР главы МИД Латвии и Литвы Эдгарс Ринкевичс и Габриелюс Ландсбергис призвали страны Запада поставлять киевскому нацистскому режим большее количество оружия.