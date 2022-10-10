Ижевск, 10 октября, 2022, 13:21 — ИА Регнум. На территории Удмуртии будут организованы курсы специальной военной подготовки. Соответствующее решение принял глава республики Александр Бречалов, сообщив об этом в telegram-канале.

t. me/brechalov Курсы военной подготовки в Удмуртии

Он пояснил, что в первую очередь, курсы организованы для мужчин, которые готовы добровольно участвовать в специальной военной операции. Также курсы пригодятся тем, кто подходит под условия мобилизации, служил раньше, и понимает, что нужно обновить знания и навыки. Кроме того, пройти подготовку на курсах смогут все желающие.

«Организацию и проведение поручил ДОСААФ Удмуртии. Занятия уже начались — в выходные на базе биатлонного комплекса им. Демидова прошли уроки первой помощи, топографии, огневой подготовки, уроки работы с приборами связи и спецтехникой», — отметил глава республики. Инструктаж проводят специалисты, имеющие боевой опыт.

10 октября начнутся вечерние курсы, занятия на которых будут проводится в понедельник–четверг с 18:00 до 21:00 по местному времени по адресу: г. Ижевск, ул. Красноармейская, 130. Курсы по выходным дням также будут продолжаться.

Как сообщало ИА REGNUM, мобилизованные жители Удмуртии снабжены всей необходимой экипировкой. На прошлой неделе основной набор военнослужащих был дополнен теплыми вещами. Поступает много сообщений от желающих оказать посильную помощь не только мобилизованным, но и их семьям. Официальным каналом для сбора пожертвований станет Фонд «Сообщество».