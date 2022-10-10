Махачкала, , 13:18 — REGNUM В Дагестане присвоено звание «Народный герой Дагестана» с вручением «Золотой звезды» жителю Кизляра Газимагомеду Газимагомедову. Такой высокой награды предприниматель заслужил за то, что оказывает постоянную благотворительную помощь — участвует в строительстве мечетей, оказывает гуманитарную помощь жителям освобожденных территорий б. УССР, помогает мобилизованным, пишет РИА «Дагестан».

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Газимагомед Газимагомедов ежедневно приезжает к местному военкомату и готовит плов для мобилизованных земляков и членов их семей. Летом 2022 года он выезжал в Бердянск и там накормил своим фирменным пловом около 4 тыс. горожан.