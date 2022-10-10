Жителю Дагестана за помощь мобилизованным присвоили звание Народного героя
Махачкала, 10 октября, 2022, 13:18 — ИА Регнум. В Дагестане присвоено звание «Народный герой Дагестана» с вручением «Золотой звезды» жителю Кизляра Газимагомеду Газимагомедову. Такой высокой награды предприниматель заслужил за то, что оказывает постоянную благотворительную помощь — участвует в строительстве мечетей, оказывает гуманитарную помощь жителям освобожденных территорий б. УССР, помогает мобилизованным, пишет РИА «Дагестан».
President.e-dag.ru
Республика Дагестан
Газимагомед Газимагомедов ежедневно приезжает к местному военкомату и готовит плов для мобилизованных земляков и членов их семей. Летом 2022 года он выезжал в Бердянск и там накормил своим фирменным пловом около 4 тыс. горожан.
«Житель Кизлярского района Газимагомед Газимагомедов каждое утро приезжает к местному военкомату, готовит в огромном казане плов и заваривает чай в самоваре. А всё для того, чтобы угостить всех, кто приходит в военкомат — мобилизованных ребят и их родных. Плов Газимагомеда успели оценить даже жители Бердянска — он был там летом с гуманитарным конвоем и накормил почти 4000 горожан», — написал о благотворительной деятельности земляка в своем телеграм-канале глава республики Сергей Меликов.