Санкт-Петербург, 10 октября, 2022, 13:24 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге приближается к завершению строительство серии из шести больших дизель-электрических подводных лодок проекта 636 для Тихоокеанского флота ВМФ России, сообщили 10 октября в пресс-службе АО «Адмиралтейские верфи».

Дарья Драй ИА REGNUM Спуск на воду подлодки «Магадан» для Тихоокеанского флота (архивное фото)

Напомним, контракт на реализацию проекта был подписан в сентябре 2016 года. Он стал продолжением реализации долгосрочного плана Министерства обороны России по восстановлению боевой готовности Военно-морского флота и программы совершенствования дизель-электрических подводных лодок.

Субмарины этой модифицированной серии имеют более высокую боевую эффективность. Оптимальное сочетание акустической скрытности и дальности обнаружения целей, новейший инерциальный навигационный комплекс, современная автоматизированная информационно-управляющая система, мощное быстродействующее торпедно-ракетное вооружение обеспечивают мировой приоритет кораблей этого класса в области неатомного подводного кораблестроения.

«Сегодня строительство серии приближается к завершению», — рассказали на судостроительном заводе.

Так, четвертая подводная лодка серии «Уфа», заложенная в ноябре 2019 года, сейчас выполняет программу государственных испытаний в полигонах Балтийского моря. Специалисты АО «Адмиралтейские верфи» проверяют работу корабельных устройств, механизмов и оборудования, в том числе гидроакустического и навигационного комплексов. Подлодка также выполняет глубоководные погружения, сотрудники верфей совместно с экипажем производят оценку управляемости корабля на разных ходовых глубинах.

«После отработки программы государственных испытаний «Уфа» пройдет на предприятии ревизию и чистовую отделку», — добавили в пресс-службе.

Пятый и шестой подводные корабли серии «Можайск» и «Якутск», которые были заложены на АО «Адмиралтейские верфи» в августе 2021 года, находятся в активной стадии строительства.

Ранее ИА REGNUM сообщала, что третья большая дизель-электрическая подводная лодка «Магадан» проекта 636 накануне завершила межфлотский переход с Балтийского флота через Северный морской путь, впервые прибыв к месту постоянного базирования во Владивосток.