Москва, 10 октября, 2022, 13:16 — ИА Регнум. Безопасность президента России Владимира Путина обеспечивается на надлежащем уровне и учитывает имеющиеся угрозы. Об этом 10 октября заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков

Он не захотел участвовать в ядерной риторике в связи с заявлениями бывшего советника президента США Джона Болтона, который сказал, что президент России может стать военной целью.

«Безопасность президента обеспечивается на надлежащем уровне с учетом всех имеющихся угроз», — сказал Песков.