Ярославль, , 14:06 — REGNUM Ярославцы рассказали о том, как выезжали из Крыма после подрыва моста. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Крымский мост Иван Шилов © ИА REGNUM

Жители Ярославской области Сергей и Ирина накануне подрыва Крымского моста, были на полуострове в отпуске. Утром 8 октября, зайдя в интернет, узнали о случившейся трагедии.

«Я зашла в интернет и увидела вот эту новость. Мы спокойно встали, позавтракали, в целом не собирались уезжать. Поехали просто узнать, потому что прочитали, что запустили паром и мы поехали уточнить, как он будет работать. Ну и наверное всё-таки поддались стадному чувству. Плюсом к этому мы привязаны к нашей работе, а из-за шторма парома могло не быть в ближайшие 3 дня», — рассказала Ирина корреспонденту ИА REGNUM.

Выехав примерно в 12:21 с заправки в Феодосии ярославцы добрались к месту паромной переправы к 14:30, где и ожидали прихода первого парома.

«Мы доехали до выезда из города и там уже до паромной переправы были пробки. На переправу запускали в приёмник — досмотр машины с собакой. На территории сразу же был организован штаб. То есть там абсолютно адекватные, замечательные ребята, которые на все вопросы отвечали. Одно по одному могли тысячу раз ответить совершенно вежливо. Тут же была питьевая вода, туалеты. Было организовано горячее питание всем, кому это было надо. Если возникали какие-то люди со своими волнениями, со своими выпадами, то совершенно спокойно им объясняли, успокаивали», — пояснил ситуацию Сергей.

Ирина добавила к этому, что в целом люди, выезжавшие с полуострова в день подрыва, если и переживали, то не показывали этого.

«У нас не было паники. И у людей паники не было вообще. Мы видели за всё время двух человек, одна женщина с тремя детьми истерила, но её можно понять. Люди восприняли всё нормально. Всё сделали для безопасности очень грамотно», — отметила Ирина.

Узнав, что мост будет открыт для проезда легковых автомобилей, ярославцы отправились туда. В пробке на мост они провели ещё 12 часов. На мосту было организовано реверсивное движение по одной полосе — 100 машин с полуострова, затем 100 машин с материка.

Сейчас Сергей и Ирина, благополучно покинув полуостров, продолжают свой отпуск в Краснодарском крае.