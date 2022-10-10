Таринкот, Афганистан, 10 октября, 2022, 13:15 — ИА Регнум. В афганской провинции Урузган бывший солдат армии Афганистана был убит в собственном доме. Об этом сообщает газета «8 Собх».

kropekk_pl Убийство

Погибшего звали Бача, он был убит в районе Дик города Таринкот, административного центра провинции Урузган.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подтвердили факт убийства и указали, что причиной стала личная неприязнь.

Примерно месяц назад в ходе аналогичного инцидента в провинции Урузган погиб ещё один бывший афганский солдат.