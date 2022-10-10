В Афганистане неизвестные убили бывшего военнослужащего
Таринкот, Афганистан, 10 октября, 2022, 13:15 — ИА Регнум. В афганской провинции Урузган бывший солдат армии Афганистана был убит в собственном доме. Об этом сообщает газета «8 Собх».
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Убийство
Погибшего звали Бача, он был убит в районе Дик города Таринкот, административного центра провинции Урузган.
Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подтвердили факт убийства и указали, что причиной стала личная неприязнь.
Примерно месяц назад в ходе аналогичного инцидента в провинции Урузган погиб ещё один бывший афганский солдат.