Песков: у России и союзников по ОДКБ нет разногласий
Москва, 10 октября, 2022, 13:15 — ИА Регнум. Россия и ее союзники по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не имеют серьезных разногласий между собой, заявил 10 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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ОДКБ
«Нет», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Киргизия решила отменить совместные с миротворческими силами ОДКБ командно-штабные учения «Нерушимое братство — 2022».
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