Стокгольм, 10 октября, 2022, 13:14 — ИА Регнум. Бывший глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Бен Бернанке получил премию по экономике Государственного банка Швеции памяти Альфреда Нобеля 2022 года. Об этом 10 октября объявил Нобелевский комитет Шведской академии наук.

Экс-глава Федеральной резервной системы США Бен Бернанке

Кроме Бернанке, премия также двум американским исследователям Дугласу Даймонду и Филипу Дибвигу.

Награда будет вручена за «исследования банков и финансовых кризисов».

Напомним, Бернанке возглавлял ФРС США с 2006 по 2014 год.

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