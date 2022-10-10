Москва, 10 октября, 2022, 13:20 — ИА Регнум. Срочное заседание «Группы семи» (G7), о котором попросил лидер киевского режима В. Зеленский, превратится в его «новый номер». Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова написала 10 октября в своём телеграм-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Ранее Зеленский сообщил, что канцлер Германии Олаф Шольц по его просьбе срочно созовёт заседание G7. Зеленский намерен выступить на заседании.

«Зеленский заявил, что договорился с Шольцем о срочной встрече G7, рассчитывает выступить на ней. С новым номером», — отметила Захарова.

Утром 10 октября на территории б. УССР произошли взрывы. Сообщалось о серии взрывов в Киеве, Днепропетровской области, Одессе и Харькове.

Читайте также: Зеленский просит Макрона и Шольца дать ответ России