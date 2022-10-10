Париж, 10 октября, 2022, 13:11 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о решении создать фонд, чтобы помочь киевскому режиму. Об этом глава французского государства написал в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Макрон

«Франция была рядом. Мы приняли решение создать фонд в размере 100 млн евро, чтобы позволить Киеву покупать технику для своих военных нужд», — написал президент Франции Эммануэль Макрон.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон выражает «глубокую озабоченность» в связи с ситуацией на территории бывшей УССР.

Читайте также: Макрон «глубоко озабочен» ситуацией на территории бывшей УССР

А также: Зеленский просит Макрона и Шольца дать ответ России