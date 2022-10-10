Москва, 10 октября, 2022, 13:11 — ИА Регнум. Удары на территории бывш. УССР нанесены по объектам военного управления киевского режима, а также объектам связи и энергетики. Об этом 10 октября заявил президент России Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

На заседании Совбеза России он рассказал, что удары нанесены по объектам военного управления Киева, связи и энергетики.

При этом глава государства подчеркнул, что киевский режим давно использует террористические методы.