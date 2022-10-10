Кишинёв, , 13:11 — REGNUM Инфляция в Молдавии в сентябре 2022 года при сравнении цен с тем же месяцем 2021 года составила 33,97%. Об этом 10 октября сообщает пресс-служба Национального бюро статистики.

Инфляция © ИА REGNUM

«В сентябре месяце по сравнению с августом текущего из продовольственных товаров более высокий рост цен отмечен на фрукты — на 9,2%, овощи — на 4,6% и сахар - на 4,4%. При этом в отчетном периоде зафиксировано снижение цен на куриные яйца – на 2,4%», — говорится в сообщении.

Сообщается, что продукты в Молдавии за год в среднем подорожали на 37,12%, непродовольственные товары — на 22,42%, услуги — на 47,25%. Отмечается, что уровень годовой инфляции в сентябре стал немного ниже, чем в августе, который составил 34,29%.

Напомним, годовой уровень инфляции в Молдавии в апреле вырос до 27,07%, в мае до 29,05%, в июне — до 31,83%, а в июле — до 33,55%. В стране дорожают тариф на газ и топливо для автомобилей, что влияет на цены в ряде секторов.

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