Брюссель, 10 октября, 2022, 13:09 — ИА Регнум. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на фоне нового обострения ситуации на территории б. УССР заявил, что «дополнительная военная поддержка со стороны ЕС уже на подходе».

European Parliament Жозеп Боррель

«Таким действиям нет места в XXI веке. Я осуждаю их самым решительным образом. Мы поддерживаем [киевский режим]. Дополнительная военная поддержка со стороны ЕС уже на подходе», — написал он в соцсетях.

Напомним, ранее сообщалось, что Европейский союз в восьмом пакете антироссийских санкций впервые применил экстерриториальный элемент.

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