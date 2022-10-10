Минск, 10 октября, 2022, 13:09 — ИА Регнум. Развертывание союзной группировки войск на территории Белоруссии — это очень хороший знак и правильная тенденция, считает алтайский историк Олег Боронин. В своем телеграм-канале 10 октября он пояснил:

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

«Ведь на стороне бандеровщины гибридно, в том числе профессионально подготовленной живой силой, воюют страны НАТО. В то же время Президент Белоруссии мудро рассудил о необходимости недопущения военных действий на территории нашего Союзника. Полагаю, что было бы верным решительно атаковать врага со стороны Белоруссии. Это стало бы большим вкладом в коренной перелом хода боевых действий. Впереди — не более трёх недель, времени на раскачку нет».

Как сообщало ИА REGNUM 10 октября о развёртывании региональной группировки войск заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания по вопросам безопасности республики в Минске.

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