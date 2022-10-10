Путин: киевский режим давно использует террористические методы
Москва, 10 октября, 2022, 13:06 — ИА Регнум. Нацистский киевский режим уже давно использует террористические методы. Об этом 10 октября заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания Совета безопасности РФ.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Владимир Путин
Также он уточнил, что спецслужбы Киев совершили уже три теракта в отношении Курской АЭС.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин встретится в Санкт-Петербурге с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.