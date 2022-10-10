Сеул, , 13:05 — REGNUM Банк Кореи может повысить учетную ставку на этой неделе. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей ряда исследовательских центров страны.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что одно из двух совещаний, запланированных до конца года, планирует провести 12 октября.

Напомним, что с августа 2021 года Банк Кореи повышал учетную ставку семь раз.

Ряд экспертов предполагают, что финансовые власти страны могу повысить ставку на 50 базисных пунктов из-за высоко инфляционного давления и ослабления южнокорейской воны по отношению к доллару.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре индекс потребительских цен в Южной Корее вырос на 5,6%. По сравнению с августом показатель сократился на 0,1%.

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