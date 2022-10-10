Сеул, 10 октября, 2022, 13:05 — ИА Регнум. Банк Кореи может повысить учетную ставку на этой неделе. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей ряда исследовательских центров страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Сообщается, что одно из двух совещаний, запланированных до конца года, планирует провести 12 октября.

Напомним, что с августа 2021 года Банк Кореи повышал учетную ставку семь раз.

Ряд экспертов предполагают, что финансовые власти страны могу повысить ставку на 50 базисных пунктов из-за высоко инфляционного давления и ослабления южнокорейской воны по отношению к доллару.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре индекс потребительских цен в Южной Корее вырос на 5,6%. По сравнению с августом показатель сократился на 0,1%.

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