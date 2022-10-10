Вологда, 10 октября, 2022, 13:03 — ИА Регнум. В 2023 году в Вологодской области введут в эксплуатацию три газовые котельные. Об этом сообщает региональное правительство.

МУП «Теплоэнерго» Котельные

Современные блочно-модульные газовые котельные возведут в селе Красное Тарногского района, поселке Литега Сокольского района, селе Сметанино Верховажского района. Еще одна котельная в деревне Игумновская Тарногского района пройдет техническое перевооружение на природный газ.

«Финансирование строительства газовых котельных и техническое перевооружение коммунальных котельных на природный газ в четырех населенных пунктах области одобрено на Совете при Губернаторе по разработке и реализации государственных программ Вологодской области. Необходимые средства из регионального бюджета выделены» , — рассказал заместитель губернатора Антон Стрижов .

Как сообщало ИА REGNUM, санкции ускорили переход котельных Коми на биотопливо.