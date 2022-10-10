Лондон, 10 октября, 2022, 13:03 — ИА Регнум. Младший министр безопасности Великобритании Том Тугендхат назвал удары инфраструктуре на территории б. УССР «военными преступлениями», а министр иностранных дел Джеймс Клеверли заявил, что они «неприемлемы», как сообщает газета Guardian.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

«Ракетный обстрел Россией гражданских районов [б. УССР] неприемлем», — сказал Клеверли.

По его словам, это «демонстрация не силы, а слабости».

Как сообщало ИА REGNUM, утром 10 октября российская армия нанесла ракетные удары по территории, подконтрольной киевскому режиму. Под удары попала в том числе и критическая инфраструктура.