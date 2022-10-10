Москва, 10 октября, 2022, 13:03 — ИА Регнум. В Госдуме ожидают окончания поставок вооружений киевскому режиму со стороны Запада.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

«Европейские страны продолжают поставлять оружие Киеву, которое наши войска перемалывают в кашу. Поставляйте-поставляйте. Когда у вас ничего не останется, мы посмотрим и подумаем, что нам делать дальше», — рассуждает депутат Госдумы Андрей Колесник («Единая Россия») в телеграм-канале.

А США, которые предлагают нанести по России превентивный ядерный удар по просьбе Зеленского, должны знать, что ядерного оружия у РФ больше и оно эффективнее, добавил парламентарий.

«Пусть байдены подумают, если деменция не вмешается», — указал он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, о развёртывании региональной группировки войск договорились президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко.

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