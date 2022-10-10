Москва, 10 октября, 2022, 13:02 — ИА Регнум. У властей Австрии вряд ли есть право призывать к прекращению удар по контролируемой Киевом части б. УССР, так как Вена не обвиняла нацистский киевский режим в ударах по инфраструктуре России). Об этом 10 октября заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Нет, не согласны. Австрия, если мы правильно понимаем, не обвиняла [Киев] в нанесении ударов по критически важной инфраструктуре РФ. Нет. Поэтому вряд ли они имеют право на подобные заявления», — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос о том, согласна ли Москва с такими заявлениями Вены.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время не принималось решения о переформатировании специальной военной операции (СВО) Вооружённых сил России в контртеррористическую операцию (КТО).