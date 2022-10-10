Махачкала, 10 октября, 2022, 13:02 — ИА Регнум. В Дагестане назначены руководители двух новых ведомств — комитета по рыбному хозяйству и комитета по виноградарству. Главой первого стал Виктор Руденко, второй возглавил Шериф Керимханов, сообщили 10 октября в администрации главы республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Дагестан

«Виктор Руденко назначен председателем комитета по рыбному хозяйству Республики Дагестан. А комитет по виноградарству и алкогольному регулированию РД возглавил Шериф Керимханов. Соответствующие указы подписал глава региона Сергей Меликов», — говорится в сообщении.

Оба комитета были созданы год назад. При этом комитету по виноградарству были переданы функции минсельхоза в сфере виноградарства, производства и оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции, а комитету по рыбному хозяйству — функции минсельхоза в сфере рыбных ресурсов.