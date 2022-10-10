Москва, 10 октября, 2022, 13:02 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин посетит Астану для участия в саммите СВМДА. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Владимир Путин в Астане

«У президента запланирована поездка в Астану на этой неделе. Это действительно так. И там будет целая серия двусторонних встреч. Будет саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, СВМДА так называемый», — сказал Песков.

По его словам, помимо вышеуказанного саммита, также состоится заседание Совета глав государств СНГ — «узкий, расширенный состав и так далее».