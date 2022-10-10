Триполи, 10 октября, 2022, 13:04 — ИА Регнум. Национальная нефтяная корпорация Ливии объявила об увеличении объёмов добычи нефти. Об этом 10 октября сообщает Akhbar-Lybia со ссылкой на заявление компании.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

По последним данным, объёмы добычи сырой нефти выросли в стране до 1 205 тысяч баррелей.

В корпорации отмечают, что добыча выросла на 4 тысячи баррелей в сутки по сравнению с показателями прошлой недели, когда добыча составляла 1 201 тысяч баррелей. В заявлении компании также отмечается, что промышленные предприятия и частные потребители газа увеличивают объёмы закупок топлива.

По информации журналистов, наращивание объёмов добычи нефти и газа в Ливии связано с окончанием многомесячной забастовки работников энергетического сектора, выступающих с требованием отставки правительства страны.