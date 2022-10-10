Москва, 10 октября, 2022, 13:01 — ИА Регнум. Открытый рейтинг предприятий стоит создать в России вместо проведения проверок, чтобы вовлечь контролируемых лиц в процесс обеспечения безопасности, уверен депутат Госдумы Михаил Романов («Единая Россия»).

Анастасия Полозкова ИА REGNUM Малый бизнес

«Необходимо создать такие условия, когда бизнес сам хочет соблюдать требования регулятора, тогда контрольным органам останется только помогать ему в этой общественно-значимой деятельности. Рейтинг должен отражать уровень соответствия организации актуальным требованиям законодательства, а также учитывать добросовестное поведение предпринимателей. Такой рейтинг может быть реализован в формате открытого реестра, с содержанием которого может ознакомиться любой желающий. Это позволит увеличить социальную ответственность предприятий, а наличие высокой оценки в рейтинге создаст им имидж безопасного и честного бизнеса», — отметил Романов, слова которого приводятся в телеграм-канале фракции «Единая Россия» в Госдуме.

Романов пояснил, что инициатива требует тщательной проработки и адаптации под текущие нормы законодательства со стороны регулятора, но на выходе возможно получить качественно новый формат контроля.

Депутат считает, что предприниматели смогут использовать результаты рейтинговой оценки со стороны контрольных органов для обоснования дополнительной ценности своей продукции.

«А для потребителей, граждан, это станет гарантом безопасности. Будем рассматривать необходимые поправки в Государственной Думе», — заключил Романов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Минэкономразвития Максим Ретешников заявил, что бизнес высоко оценил введенный мораторий на проверки.