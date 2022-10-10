Москва, 10 октября, 2022, 13:01 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко постоянно обсуждают взаимодействие в различных областях, включая оборонную. Об этом 10 октября заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Взаимодействие в различных областях, в том числе оборонной, постоянно обсуждается в ходе двусторонних контактов президентов Путина и Лукашенко», — сказал Песков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Лукашенко поручил разместить в республике военных Вооружённых сил РФ в рамках развёртывания российско-белорусской региональной группировки войск.